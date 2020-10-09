بالصور.. انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية من ساحة معبد دندرة بقنا

شهد حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الجمعة، ‘شارة بدء انطلاق مارثون الدراجات الهوائية بالمحافظة ضمن ماراثون للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في احتفالات النصر".

جاء ذلك في إطار احتفالات الوزارة بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

أوضح حازم عمر أن المجموعة الاولي ضمت 270 شابا شاركوا فى ماراثون الدراجات الذى بدأ من معبد دندرة وانتهي عند الصالة المغطاة بمدينة قنا بطول حوالي 10 كيلو متر ، بينما ضمت المجموعة الثانية 50 مشارك من كبار السن و50 فتاه وكانت البداية من القاعة الزجاجية بكورنيش النيل حتي الصالة المغطاة.

وقام نائب المحافظ ووكيل وزارة الشباب والرياضة بتوزيع عدد من الجوائز 13 شاب و 6 فتيات و6 من كبار السن الفائزين في الماراثون بالصالة المغطاة.

واكد حازم عمر ان المارثون يأتي في اطار حرص المحافظة علي دعم عودة النشاط الرياضي وجعل الرياضة أسلوب حياة ، لافتا أن هذه الأنشطة تساهم فى إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وتنمى قدراتهم وتصقل مهاراتهم وتعمل على استغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح خدمة المجتمع .

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة في المحافظة، إن المديرية مستعدة لكل الفاعليات والاحتفالات والمشاركة فيها، موضحاً إن المديرية استعدت لهذا المارثون منذ اسبوع، عملنا على اختيار افضل موقع لانطلاق المارثون ليكون من اهم معالم المحافظة الأثرية وهو معبد دندرة لتشجيع السياحة العالمية والداخلية إلية بإظهار اللمسة الجمالية لهذا الاثر ، كما تم اختيار المشاركون من كل الفئات وتقسيمهم على مجموعات من كل انحاء المحافظة بواسطة مراكز الشباب.