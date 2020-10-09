مطرانية شبرا الخيمة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي مجلس النواب

أصدرت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، بقيادة الأنبا مرقس مطران، بيانا إعلاميا، بشأن الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، تؤكد فيه أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولا تدعم مرشحا بعينه على حساب الباقي.

وأكدت المطرانية، في بيانها: "ترحب الكنيسة بجميع المرشحين، وتدعو لهم بالتوفيق، وتقف على مسافة متساوية من الكل، فلا تؤيد شخصًا على حساب آخرين، كما أنها لا تشارك بأيّة حال في المؤتمرات والاجتماعات المُقامة لهذا الغرض من قِبَل المرشحين".

وتابع بيان مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها: "تدعو الكنيسة جميع أفراد الشعب للخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم؛ لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتمائنا لبلادنا، كما أنه واجب وطني مثلما هو حق دستوري، وأيضا وصية إلهية، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولتخضع كل نفس للسلاطين لأنه ليس سلطان إلا من الله، راجين لبلادنا العزيزة مصر كل رقي وتقدم وازدهار".

وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، أعلنت أسماء 223 مرشحا بالكشوف النهائية للمرشحين لمجلس النواب بالقليوبية، بعد أن تلقت طلبات تنازل 4 مرشحين، عن خوض الانتخابات، لينخفض عدد المرشحين بالقليوبية من 227 إلى 223 مرشحا، بـ6 دوائر انتخابية.

وجاء توزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية، بعد رفع أسماء المرشحين المتنازلين على النحو التالى، دائرة "شبين القناطر 24 مرشحا، بينهم سيدة، وطوخ وقها 32 مرشحا، بينهم سيدتين، وبنها وكفر شكر 35 مرشحا، وهى الدائرة الوحيدة التي خلت من تواجد العنصر النسائي في السباق الانتخابي، وشبرا الخيمة 56 مرشحا، بينهم 12 سيدة، وقليوب والقناطر الخيرية 36 مرشحا، بينهم 6 سيدات، والخانكة والخصوص والعبور 40 مرشحا، بينهم سيدتين"، ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين بالدوائر 223 مرشحا، بينهم 21 سيدة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، على 16 مقعدا للمرشحين الفردي، من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الأولى مقرها مركز بنها، وعدد المقاعد 3 نواب، تشمل "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والثانية مقرها مركز طوخ، وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة، وعدد المقاعد 3 نواب، تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة، ومقرها مركز قليوب، وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والخامسة ومقرها مركز الخانكة، وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والسادسة مقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).