بريد الوطن.. أنقِذنا من الورش المخالفة يا محافظ المنيا

نعانى نحن أهالى شارع 5، والشوارع المتفرعة منه، والتابع لحى غرب مدينة ملوى بمحافظة المنيا من انتشار الورش المخالفة التى يقوم أصحابها بإزعاجنا وارتكاب مخالفاتهم، فى ظل غياب دور الأجهزة المختصة بردع المخالفين ومحاسبتهم وغياب الدور الرقابى لتلك الجهات، لذلك نلتمس من السيد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، النظر فى شكوانا، والتصدى لتلك الظاهرة بإغلاق وتشميع تلك الورش التى أصبحت تؤرق مضاجعنا، منعاً للخلافات والمشاجرات مع أصحاب تلك الورش التى أصبحت بلا جدوى فى ظل وجود القوانين التى سنَّتها الدولة التى تحمينا من المخالفين وتجاوزاتهم.

عن أهالى الشارع: خالد محمد محمد محمود

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