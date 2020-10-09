محافظ القليوبية يوزع الجوائز على الفائزين بماراثون سباق الدراجات

وزع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، شهادات تقدير ومبالغ مالية على 25 شاب وفتاة من الفائزين بمارثون الدراجات التي نظمته مديرية الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بإقامة مارثون للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك - دراجاتك صحتك".

وانطلق المارثون صباح اليوم، بمشاركة ثلاث فئات وهم مرحلة الشباب لمسافة 15 کم تنتهي في مركز شباب على ومرحلة البنات لمسافة 7 كم تنتهي في مركز شباب كفر منصور، ومرحلة كبار السن لمسافة 5 كم تنتهي في مركز شباب جمجرة الكبری.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بمشاركة الشباب في ماراثون الدراجات، لافتا إلى اهتمامه بنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع مشيدًا بمبادرة "رياضتك مناعتك" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي، ونشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، مؤكدًا أهمية إقامة وتنظيم المسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقات الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم باعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع.