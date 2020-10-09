صور| حملات للتاكد من غلق شواطئ مصيف بلطيم منعا للتجمعات 

نفذت قوات الشرطة بالتنسيق مع رئاسة مدينة مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، حملات مشتركة على شواطئ مدينة المصيف للتاكد من غلقها منعاً للتجمعات، وذلك بسبب قرار إغلاق الشواطئ الصادر في مارس الماضي عقب انتشار فيروس كورونا.

وقاد العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالتنسيق مع نقطة شرطة المصيف، برئاسة النقيب ياسر الشربيني، الحملات للمرور على كافة الشواطئ، للتاكد من عدم وجود احد ، في إطار المرور والمتابعة الدورية و اليوميه وخاصه الإجازات والعطلات الرسمية والاحتفالات بنصر اكتوبر المجيد ، مؤكداً على غلق جميع الشواطئ أمام الزائرين لمنع التجمعات ونزول الشواطئ وحفاظا على سلامة وصحة وسلامة المواطنين وذلك لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة الشواطئ العامة.

وبدأت الحملات من شاطئ الفنار مروراً بالنرجس ، الزهراء، السلام، الامل، وصولاً لشاطئ الفيروز بالمشاركة ، مشدداً منع تواجد اي من المواطنين علي الشاطئ وفي حالة مخالفة ذلك يتم تحرير محضر فوراً كما شدد علي استمرار المتابعة الدورية علي مدار الساعة لجميع شواطئ المدينة .

وشهد مصيف بلطيم خلال الشهر الماضي خمس حالات غرق بسبب عدم اغلاق الشواطئ آخرهم مصرع طفلين في 26سبتمبر الماضي أثناء استحمامهم في مياه مصيف بلطيم.

يذكر أنه في 28 مارس الماضي، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، فأن هذا الاجراء يأتى في إطار إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.