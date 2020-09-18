غرق رابع ضحية في مصيف بلطيم خلال أسبوع

لقي شاب مصرعه غرقاً، اليوم الجمعة، أثناء استحمامه في مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وحُرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغاً من نقطة شرطة مصيف بلطيم، بغرق الشاب "م.ع"، 21 عاماً، ويقيم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء استحمامه بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم.

وجرى انتشال الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي.

تعد هذه الواقعة هي الرابعة خلال أسبوع، حيث لقي صاحب مطعم، مصرعه غرقا بشاطئ السلام بمصيف بلطيم، بعد أن جرفه تيار المياه للداخل لعدم إجادته السباحة، وجرى نقل الجثمان لمستشفى البرلس المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

كما لقي شخصان مصرعهما غرقاً، وجرى إنقاذ 3 آخرين تعرضوا للغرق بأحد شواطئ مدينة مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثتين والمصابين الى مستشفى البرلس المركزي، وإخطار الجهات المختلفة.