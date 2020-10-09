ضبط 30 طن لحوم ودواجن وكبده فاسدة بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين على مدار شهر، من ضبط 30 طن لحوم ولحوم مفرومة، ودواجن ومقطعات دواجن، ومصنعات لحوم، وكبدة ودهون ودبرويهات حيوانية فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، داخل ثلاجات "حفظ لحوم، ومحال جزارة، وبيع مجمدات، ومحال"، قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتي إستكمال للمجهودات التي تشنها المحافظة؛ لتحقيق الدور الرقابي، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمنهم وسلامتهم، مؤكدًا على استمرارالحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز، ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشأت؛ للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم، في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت المحافظة من ضبط 1.5 طن لحوم ودهون حيوانية فاسدة، وغير صالحة لدى مخازن للحوم، ومحلات جزارة ومفرمة بأحياء بولاق الدكرور وجنوب الجيزة والعجوزة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إلى أنه بناء على توجيهات اللواء محافظ الجيزة، كثفت مجهودات الطب الوقائي خلال الشهر الماضي؛ إذ تم تحصين 31694 ماشية، ضد أمراض حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، وتحصين 31171 رأس ماشية، ضد أمراض الجدري الماشية والأغنام، وطاعون مجترات ونيموباك، في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين.