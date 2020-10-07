وفاة نقيب محامي الشرقية والمرشح لـ "النواب" بكورونا

توفي المحامي حسن الصادق، نقيب محاميّ جنوب الشرقية، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة " الزقازيق والقنايات" اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان المتوفي أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتحديدا الجمعة الماضي، حيث أصيب بحالة إغماء أثناء حضوره مؤتمرا انتخابيا لدعوة المواطنين للتصويت لصالحه في الانتخابات، وجرى نقله للمستشفى وتبين إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

ومن المقرر تشييع الجنازة بقرية أبوطاحون مسقط رأس "المتوفي" وذلك بمعرفة الصحة والشرطة.