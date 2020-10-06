محافظ الشرقية يضبط 4 سيارات تسير عكس الإتجاه بطريق "أبو حماد"

ضبط الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 4 سيارات تسير عكس الاتجاه بطريق "أبو حماد - القرين" أثناء مرور موكبه بالطريق، وأمر المحافظ رجال المرور بإيقاف السيارات المخالفة وسحب التراخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة أبو حماد، اليوم، لتقديم التهنئة لمدير معهد ضباط الصف المعلمين والقيادات العسكرية بالذكرى 47 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وقال المحافظ، إن السير عكس الإتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليها وقوع حوادث، وإزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه المحافظ مدير إدارة المرور إلى تكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الإنضباط وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور وإحترام القانون.

وعلي جانب آخر، أكدمحافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات البناء على الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية، حفاظًا على حق الشعب والدولة.

وأوضح "غراب" أن هناك تعاونًا بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومأموري المراكز والعمد والمشايخ لشن الحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المخالفة وإحالة الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم للنيابة العسكرية.

وفى هذا السياق، أزالت مدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية أعمال بناء علي الأرض الزراعية وفك شدة خشبية أثناء قيام أحد المواطنين المخالفين بصب سمل خرساني علي مساحة ١٩٠ مترًا بناحية الوحدة المحليه بالظواهرية، مساء اليوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.