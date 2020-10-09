صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 394 ألف عامل بـ 3352 منشأة

كشف وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، للعمال أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 698 مليونا و123 ألفا و467 جنيها، استفاد منها 393 ألفا و980 عاملًا، يعملون في 3352 منشأ، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2020.

وقال الوزير إن المجلس وافق على صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي تصل إلى 273 مليونا و464 ألفا و540 جنيها، لنحو 124 ألفا و 179 عاملا يعملون في 1915 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.

كما وافق المجلس على صرف 3 ملايين و471 ألفاً و604 جنيهات لـ 2822 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات، على أن يتم صرف الإعانة من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومي للعامل، خلال الفترة 12 أكتوبر الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر.

ووافق المجلس على صرف 429 ألفًا و957 جنيها لـ147 عاملا بشركة جنيدي للملابس الجاهزة، وذلك لتعثر الشركة في صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها نتيجة جائحة كورونا، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات، على أن ينتهي الصرف في 20 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.