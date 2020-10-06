القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل بالخارج.. أعرف المستندات المطلوبة

تحرص وزارة القوي العاملة على توفير فرص عمل للمصريين في بلاد مختلفة، ولتسهيل الإجراءات والشروط المطلوبة، يجيب على المتقدم، استخراج بعض الأوراق، مثل الحصول على جواز سفر ساري بجانب تأشيرة الدولة المراد الذهاب إليها، كما تتضمن الأوراق أصل عقد العمل أو شهادة لمن يهمه الأمر معتمدة من المستشار العمالي.

وأكدت الوزارة أنه يجب على المتقدم، التوجه إلى إدارة الاستخدام الخارجي بوزارة القوي العاملة، وتسليم المستندات المطلوبة والنموذج المختص للموظف.

ويجب على المتقدم للعمل بالخارج، استخراج المستندات المطلوبة من نموذج طلب استخدام خارجي رقم 1، وصورة من جواز سفر إن وجد، وصورة تحقيق شخصية، وصورة الموقف من التجنيد، وصورة من شهادة الميلاد الإلكترونية، وصورة من شهادة المؤهل، وصورة من شهادة قياس مستوى المهارة لغير أصحاب المؤهلات، وشهادة الخبرة

وقد قامت وزارة القوى العاملة بتطوير مركز المعلومات بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها في أفضل صورها، مع حسن معاملة المواطنين وإرشادهم وتقديم المشورة لهم فى مختلف نواحي العمل.

ووضعت الوزارة العديد من الضوابط، والقواعد لنظام عمل الأجانب داخل البلاد بجميع منشآت القطاع الخاص، وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد.

وكان من بين الضوابط والقواعد التي نصت عليها مواد قانون العمل الموحد فيما يتعلق بعمل الأجانب داخل مصر.

ويعتبر تطوير مركز المعلومات بالوزارة خطوة جادة لتسهيل استقبال المواطنين، عن طريق ثلاث بوابات لتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر من خلال منظومة الشباك الواحد.

وجدير بالذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، كما أن شغل الـ 14 فرصة سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.