القوى العاملة تعيّن 17 شابا.. وتفتش على 105 منشآت في شمال سيناء

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، 17 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، ضمن 104 شباب مسجلين من راغبي العمل، فضلا عن صرف 8 آلاف جنيه منحا لـ3 عمال غير منتظمين كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من محمد سالم عبدالمالك، مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلى أنّ المديرية استخرجت 15 شهادة قياس مستوى مهارة، و14 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، فتشت المديرية على 105 منشآت، وحملتي تفتيش شاملة، أما عن السلامة والصحة المهنية، جرى التفتيش على 5 منشآت يعمل بها 1200 عامل.

وتابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.