جمارك سفاجا تضبط 6 محاولات تهريب لأجهزة تنصت ومستحضرات تجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لطائرة تنصت وتجسس ومنظار وكمية من المكملات الغذائية ومستحضرات تجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

واشتبه رجال الحركة بجمرك سفاجا أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ6 من الركاب المصريين القادمين.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود طائرة لاسلكية مزودة بجهاز تحكم عن بعد وكاميرا ومنظار خاص بأسلحة نارية ومسدس كبسولات خرسانية و 10 آلاف طلقة خرسانية و250 شريط كبسولات طلقات و190 عبوة مكملات غذائية سنترام و46 عبوة فيتاترون و1300 عبوة مستحضرات تجميل كريم فرد شعر و265 قطعة أكسسوارات تليفونات مستعملة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 231 ألف و418 جنيها.

وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 6 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .