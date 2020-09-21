بالصور.. جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا اليوم الإثنين من ضبط محاولة تهريب كمية الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة براكبين مصريين وبالمعاينة الفعلية تبين وجود621 علبة بها 14904 أقراص فوار سولبادين و 500 شفرة حريمي.

وبلغ التعويض الجمركى المستحق 157 ألفا و 390 جنيها.

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.