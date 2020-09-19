خطوات التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية للاستفادة من خدماته.. منها نشرة المرور

في ظل سعي الدولة نحو رقمنة الخدمات المقدمة من المؤسسات المختلفة، ومنها وزارة الداخلية التي أطلقت مؤخرًا تطبيق للهواتف الذكية، يحمل اسم "تطبيق وزارة الداخلية" وهو مجاني بالكامل، ويمكن تحميله من متجر جوجل بلاي.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة الخدمات التي يقدمها التطبيق وخطوات التسجيل في التقرير التالي:

الخدمات التي يقدمها تطبيق وزارة الداخلية

يمكن لمن قاموا بتحميل التطبيق يمكنهم الحصول على خدمات إخبارية، مثل نشرة المرور، وأخبار المفقودين والمطلوبين للعدالة، ويمكن الحصول عليها في توقيتات أو نطاق جغرافي معين.

خدمات وزارة الداخلية

بالإضافة إلى الخدمات الاخبارية، فإن هناك إنهاء المصالح، مثل استخراج صحف الحالة الجنائية إلكترونيًا، لمن سبق تسجيل بصماتهم بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

واستخراج تصاريح العمل للعاملين بالخارج، وشهادات المخالصة للمواطنين المصريين العاملين بالخارج، وعدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها.

استخراج المحررات الرسمية المميكنة الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية.

إنهاء عدد من الخدمات المرورية التي يمكن تأديتها إلكترونيًا.

خطوات التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية

بعد تحميل التطبيق وتثبيته على الجهاز من جوجل بلاي، اضغط على مستخدم جديد.

سيطلب الأمر استياء بعض البيانات مثل "الاسم، رقم الهاتف، البريد الالكتروني، الرقم القومي، رقم المصنع الموجود أسفل يسار البطاقة".

بعد انهاء البيانات سيتم ارسال رسالة على رقم الهاتف المسجل، بها كود يتم وضعه بالمكان المخصص، وذلك للتحقق من الشخص.

بعد تسجيل الدخول يمكنك تغير البيانات أو تعديلها، حسب رغبة المستخدم.

ويتيح التطبيق الاطلاع على المعلومات السريعة، مثل أرقام الطوارئ كالإسعاف حوادث المرور، شرطة النجدة، مصلحة الأمن العام، مكافحة جرائم المعلومات.