صور.. محافظ مطروح يطلق شارة ماراثون الدراجات احتفالا بانتصارات أكتوبر

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إشارة بدء مارثون الدراجات فى احتفالية رياضية تحت شعار "رياضتك مناعتك .. دراجتك صحتك" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والتى شارك فيها نحو 220 متسابقا بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح ورضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

وحرص محافظ مطروح والسكرتير العام على المشاركة فى مارثون الدراجات الذى انطلق من أمام منطقة الشراع بكورنيش مدينة مرسى مطروح مروراً بمنطقة باب البحر وكوبرى روميل لمسافة 12 كم ، وشارك فيه الأطفال والشباب وكبار السن والفتيات بدراجاتهم ، وسط تأمين من مديرية أمن مطروح و مديرية الصحة وهيئة الإسعاف والمرور.

ودعا محافظ مطروح إلى أهمية التوعية بالرياضة خاصة قيادة الدراجات لما تعطيه من لياقة وحيوية ونشاط رياضى وذهنى وتيسر الحركة، مقدما الشكر لجميع المشاركين فى ماراثون الدراجات، والجهات المنظمة من مديرية الشباب والرياضة بمطروح ومديرية الأمن بقيادة اللواء عماد كدوانى مساعد وزيرا لداخلية مدير أمن مطروح ، والادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالمحافظة ومديرية الصحة والإسعاف وقيادات مديرية الشباب والرياضة على التنظيم الجيد والصورة المشرفة التى خرج بها المارثون.

ووزع المحافظ فى نهاية الماراثون الميداليات التذكارية على الفائزين بماراثون سباق الدراجات وعددهم 25 متسابقاً من الفتيات والشباب والرجال من أهالى مطروح وزوارها الذين حرصوا على المشاركة فى الفعاليات، وتسجيل رغبة الاشتراك بإدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة على مدار 3 أيام. وقال خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح إن فعاليات ماراثون الدراجات " رياضتك مناعتك .. دراجتك صحتك" انطلقت صباح ،اليوم، الجمعة بجميع محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى تابع من خلال الفيديو كونفرانس فعاليات الماراثون فى جميع محافظات الجمهورية.