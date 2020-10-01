رئيس التحرير

محمود مسلم

الشباب والرياضة بالقليوبية تناقش استعدادات "ماراثون الدراجات"

كتب:

حسن صالح
07:07 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

عقد الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعًا، اليوم، مع مديري الإدارات الفرعية والإدارات العامة بالمديرية، بحضور وليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان، معاون المدير العام لشؤن الرياضة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لماراثون الدراجات في احتفالات السادس من أكتوبر.

بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر لمديري الإدارات على جهودهم في تسيير العمل خلال الفترة السابقة، كما قدم  مدير عام الشباب والرياضة الشكر لإدارتي الطلائع والرياضة لإتمام أولمبياد الطفل بشكل مشرف.

ووجه "الصبروط" إلى ضرورة إنهاء استعدادات مديرية الشباب والرياضة لماراثون الدراجات، احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر، لافتًا إلى أن الاهتمام برياضة ركوب الدراجات، هدفه حث الشباب على ممارسة الرياضة فضلا عن التقليل من الازدحام المروري والتلوث البيئى .

 

اقرأ المزيد:

"شباب القليوبية" تكرم نموذجا نسائيا ضمن "صوتك بيفرق"

"مواهب شبابنا.. في ذكرى النصر".. مسابقة جديد بـ"شباب القليوبية"

وكيل شباب القليوبية: خطة للتحول الرقمي والربط الإليكتروني

بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بعدد من مراكز شباب القليوبية للتحقيق

3 حمامات سباحة وملعبان بمراكز شباب القليوبية باستثمارات 30 مليونا

صور.. شباب القليوبية يدشنون "شارك" لدعم مؤسسات الدولة

إحالة عاملين بـ 3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى شباب قرية كفر الحبش

"إحنا جاهزين" مباردة "شباب القليوبية" لتعقيم المنشآت

نائب محافظ القليوبية تتابع سير العمل بمركز شباب كفر الأربعين