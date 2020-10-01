الشباب والرياضة بالقليوبية تناقش استعدادات "ماراثون الدراجات"

عقد الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعًا، اليوم، مع مديري الإدارات الفرعية والإدارات العامة بالمديرية، بحضور وليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان، معاون المدير العام لشؤن الرياضة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لماراثون الدراجات في احتفالات السادس من أكتوبر.

بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر لمديري الإدارات على جهودهم في تسيير العمل خلال الفترة السابقة، كما قدم مدير عام الشباب والرياضة الشكر لإدارتي الطلائع والرياضة لإتمام أولمبياد الطفل بشكل مشرف.

ووجه "الصبروط" إلى ضرورة إنهاء استعدادات مديرية الشباب والرياضة لماراثون الدراجات، احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر، لافتًا إلى أن الاهتمام برياضة ركوب الدراجات، هدفه حث الشباب على ممارسة الرياضة فضلا عن التقليل من الازدحام المروري والتلوث البيئى .