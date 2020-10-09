بيطري الشرقية: إجراء المسح التناسلي الشامل لـ4 آلاف و881 رأس ماشية

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و881 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ 545 رأسا.

وأشار إلى أن ذلك جاء في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المحلية وذلك بالتهحين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية والعمل علي تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

ومن جهته أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى وقت سابق، أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار حالة الرصد الوبائي النشط للأمراض الوبائية والمعدية للاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.

وشنت مديرية الطب البيطري (وحدة الإبيديميولجي)، حملات للتقصي الوبائي النشط والتوعية بالأمراض الوبائية والمعدية في الفترة من 1 أغسطس 2020 حتى منتصف الشهر الجاري وذلك بمراكز ومدن المحافظة.

كما أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات أسفرت عن إجراء التقصي والتحري في 1260 منزلًا في 90 قرية، وإجراء 24 حملة تقصٍ وتحر بالأسواق، وسحب 869 عينة للفحص المعملي، لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية بمعرفة أطباء الإبيديميولوجي.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية، للحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وصحة وسلامة المواطنين، وتكثيف حملات التقصي والتتبع للاكتشاف المبكر لأي بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت.