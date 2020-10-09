ضبط 170 قطعة سلاح و203 قضايا مخدرات وتنفيذ 75541 حكما قضائيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية؛ فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 170 قطعة سلاح ناري، بحوزة 146 متهما، وذلك على النحو التالي: 10 بنادق آلية، 24 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 11 طبنجة، و124 فردا محليا، و91 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، و189 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 75541 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: 336 حكما جنايا. و22813 حكم حبس جزئي. و4468 حكم حبس مستأنف. و36327 حكم غرامة، 11597 حكم مخالفة. في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 9 حوادث سرقة متنوعة. في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 203 قضايا مخدرات بحوزة 208 متهمين، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت (15,974كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (55,490 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (2,086 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (35 جراما). وكمية من مخدر الشابو وزنت (380 جراما). وكمية من مخدر البودرة وزنت (180 جرام). وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (4,575 كيلو جرام). وكمية من مخدر الفودو وزنت (100 جرام). و8293 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 51 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 22 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 169 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 18251 مخالفة مرورية، في مجال فحص السائقين: فحص 175 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.