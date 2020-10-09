إطلاق شارة البدء لماراثون الدراجات ببني سويف احتفالا بنصر أكتوبر

أطلق الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، شارة بدء ماراثون الدراجات، تحت رعاية المحافظ محمد هاني غنيم.

وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظات الجمهورية تحت شعار (رياضتك مناعتك- دراجتك.. صحتك)، حيث انطلق الماراثون في تمام الساعة 8 صباحًا من أمام مبنى ديوان عام المحافظة على الكورنيش، بمشاركة 300 شاب وفتاة وكبار السن.

تأتي المبادرة تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتي يؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من توجيهاته.

وأثناء اصطفاف المتسابقين، نقل الدكتور عاصم سلامة تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للمشاركين في الماراثون والقائمين على تنظيمه، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بتقديم كل أوجه الدعم لتسهيل وإقامة الماراثون الذي يأتي في إطار الاحتفال بذكرى وطنية عزيزة على قلوب كل المصريين وهي انتصار أكتوبر العظيم، بالإضافة إلى أن الماراثون يأتي ضمن توجهات الدولة بتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية السليمة والمستمرة.

وأضاف نائب المحافظ، أن من أهم ثمار تلك المبادرات تغيير ثقافة المواطن نحو استعمال الدراجات بديلا عن للسيارات، ونشر هذه الثقافة بين الشباب والفتيات، والتأكيد على تأثير تلك الرياضة على النواحي البدنية والصحية، بجانب أن مثل هذه المسابقات تعطي صورة إيجابية عن المواطن وتعزز ثقته بنفسه، وأيضا صورة إيجابية عن حجم المشروعات المنفذة ورؤية الدولة الطموحة ضمن رؤية مصر 2030 خاصة في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

وأوضح مصطفى إبراهيم مدير الرياضة، أن الماراثون يشارك فيه 300 متسابق ومتسابقة، وينقسم إلى 3 أنواع: الأول ماراثون للشباب انطلق "الساعة 8 صباحا" وصولًا لمدخل المطاحن، أعقبه ماراثون الفتيات "8.10 صباحا" حتى مركز شباب العبور، بالإضافة إلى ماراثون ثالث لكبار السن بعده "في الساعة 8.20 صباحا " حتى مركز مؤتمرات الجامعة.

وأشار مدير عام المديرية، إلى أن عملية تسابق المشتركين في الماراثون تبدأ بأنهم يستقلون الدراجات على طول الكورنيش بداية من أمام مبنى المحافظة وعودة لنقطة البداية في الجهة المقابلة، مشيرًا إلى دعم المحافظة من خلال التنسيق مع المرور لتعديل الحركة المرورية وعمل محاور بديلة أثناء إقامة الماراثون، بالإضافة إلى التنسيق مع الصحة والإسعاف لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للتعامل مع أي مواقف طارئة.

شهدت مراسم إطلاق شارة البدء حضور كل من هشام فخري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، والدكتورة سهام فتحي، مدير عام بوزارة الشباب والرياضة، والعميد وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومصطفى إبراهيم مدير عام المديرية لقطاع الرياضة، وإبراهيم دهشان، مدير عام المديرية لقطاع الشباب، وأحمد طارق، رئيس منطقة بني سويف للدراجات.