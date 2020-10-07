محاكاة لبدء الدراسة في بني سويف وسط إجراءات مواجهة كورونا

أجرت عدة مدارس بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، نماذج محاكاة لسير اليوم الدراسي بحضور عدد من الطلاب، في ظل الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

شمل التدريب إلزام التلاميذ بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي في طابور الصباح، وأثناء الفسحة، واستخدام المطهرات والمعقمات بشكل مستمر، مع قياس درجة الحرارة صباحاً، وقبل الدخول إلى المدرسة.

وفي مدرسة "كوم إدريجة" للتعليم الأساسي بإدارة الواسطى التعليمية، أجرت إدارة المدرسة، في حضور عدد من القيادات التعليمية، محاكاة ليوم دراسي مصغر، بحضور التلاميذ، ابتداءً من استقبالهم على باب المدرسة وقياس درجة الحرارة لهم، ثم تعقيم أيديهم، وتنظيم الطابور الصباحي بنظام التباعد الاجتماعي بين التلاميذ، وكذلك داخل الفصول الدراسية.

وقالت "سهام يوسف عبد الله"، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن المديرية تستعد على قدم وساق لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، والتي تتضمن التنظيف الجيد للمدارس، وتعقيم أدوات الطلاب، وتهوية الفصول جيداً، والحفاظ على مسافات آمنة بين الطلاب، وقياس حرارة جميع الطلاب كل صباح.

وأضافت أنه جرى أيضاً، خلال تدريب المحاكاة، تذكير الطلاب بشكل دائم، بالإرشادات الوقائية، والتعامل بالقواعد والضوابط التي حددتها الوزارة تجاه غلق المنشآت التعليمية، في حالة حدوث إصابات بالكورونا، بداية من الفصل ثم المدرسة ثم مجمع المدارس وذلك تنسيقا بين الإدارة التعليمية والإدارة الصحيةالإرشادات الوقائية للعام الدراسي الجديد.