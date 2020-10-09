ضبط كهربائي جمع 32 مليون جنيه في 5 سنوات من مدخرات المصريين بالخارج

في إطار تكثيف الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة؛ فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام كهربائي توصيلات، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، والذي يقوم بإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يتم استلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.

باستدعاء المتحري عنه الأول ومواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة سنوات طبقا للفحص المستندي ما يعادل "32 مليون جنيه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.