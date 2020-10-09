"مفيش إجابة نموذجية".. كيف يكون الحل الأمثل بعد تصريحات وزير التعليم؟

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني: "إننا نعلم الطالب الصيد والطبخ ولا نعطه سمكة، ولا يوجد شيء اسمه الإجابة النموذجية"، مشيرا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، أمس، إلى أن أسئلة الامتحانات بجميع المراحل الدراسية، لن تكون من الكتاب المدرسي وإنما وفقا لفهم الطالب، "والفكرة ليست في الأسئلة والدرجات، ولكن فهم الطالب للمحتوى.

وأصبح الكتاب المدرسي، بحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي، أضعف نقطة في منظومة التعليم الجديدة؛ بسبب تعدد وسائل التعليم والمنصات الإلكترونية، ولا يوجد إجابة نموذجية بعد الآن، وليس من المنطقي أن يعرف الطلاب أسئلة الامتحانات.

مُعلمة فلسفة: "مفيش إجابة نموذجية بس في إجابة تعكس فهم الطالب"

وأيدت الدكتورة ولاء مسعد، معلم مواد فلسفية، ومدرب معتمد بالأكاديمية الأمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب، تصريحات الدكتور طارق شوقي، قائلة: إنه لا يمكن حصر تفوق أو نجاح أي طالب، في مقارنة إجابته بالنص الموجود في كتب الوزارة، وإنما بقياس درجة فهمه واستيعابه؛ لتحقيق الاستفادة الأمثل من عملية التعلم بدلا من قصرها على الحفظ فقط.

وضربت المعلمة ولاء، مثالا بمادة الفلسفة والمنطق، التي تتخصص بها؛ فهي مادة قائمة على التعبير عن الرأي، مؤكدة في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يجب مراعاة تقييم الطالب على حسب فهمه للسؤال، وإجابته عليه عند التصحيح، مشيرة إلى أن الإجابة النموذجية هي التي يستدل المعلم من خلالها، على فهم الطالب للمنهج، حتى لو لم يلتزم بنص الكلام المكتوب بالكتاب.

وأشارت المدربة المعتمدة بالأكاديمية الأمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب، إلى ضرورة تأهيل الطالب للإجابة الجيدة الصحيحة، من خلال الفهم الجيد لمعنى الدروس المشروحة، مع التدريبات العملية خلال الشرح: "مفيش إجابة نموذجية فعلا بس في إجابة تعكس فهم الطالب"، بحسب تعبيرها.