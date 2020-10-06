طارق شوقي عن المعترضين على "التعليم أون لاين": ده شخص جاي يغلس

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، تعليقات أولياء الأمور التي تهاجم "التعليم عن بعد"، واصفًا إياها بـ"أنها لا محل لها من الإعراب"، وقال إن من يرددها يُعد شخص "جاي يغلس"، على حد وصفه.

وطالب "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، المعترضين على التعليم عن بعد، توفير بدائل أخرى، "إيه البديل بالنسبة ليكم، ده أحسن حل في الظروف دي ومكلف جدًا"، موضحًا في الوقت ذاته أن مجموعات التقوية ليست بديلًا عن الحصص أو إلزامية ولا جزء من العملية التعليمية، ولكنها حل إضافي اختياري للطلاب الذين لا يتحسن مستواهم رغم قلة أيام الحضور الأسبوعية ومشاهدة المناهج المعروضة في التلفزيون.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن مجموعات التقوية ستقام داخل جدران المدارس بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ، حتى لا يقع الطالب فريسة للسناتر والدروس الخصوصية.