وزير التعليم: النظام الجديد هدفه إنقاذ الطلاب و"القديم ليس من مصلحتهم"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يراهن على الطلاب، وقدرتهم على التكيف مع النظام الجديد.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن النظام الجديد هدفه إنقاذ الطلاب من عيوب النظام القديم؛ لأن الطالب كان يحصل فيه على درجات لكنها لم تكن مرتبطة بتعلم حقيقي.

وأكد وزير التعليم: "نحاول أن نعلم الأبناء مهارة الصيد بدلًا من أن نحضر له سمكة جاهزة، فالنجاح ليس هو الحصول على مجموع أو إني أقفل الامتحان، وده ملهوش علاقة بالتعلم تماما".

وشدد الدكتور طارق شوقي، على أن النظام القديم ليس من مصلحة الطلاب، وأن الامتحانات لن تأت من كتاب الوزارة: "سندرس للطلاب محتوى علمي معين، وما سيقيسه الامتحان هو مدى فهم الطلاب لما درسه".

وتابع الوزير: "تغيير طريقة التنسيق تخص وزارة التعليم العالي وستستغرق بعض الوقت حتى ينضج هذا النظام الجديد، لكننا سمحنا بتحسين الدرجات، وهو ما سيزيح عن الطلاب عبئًا كبيرًا، والأسئلة ستكون متنوعة مثل اختيار من متعدد وصح وخطأ وغيرهما".