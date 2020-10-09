على الطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن.. السرعات المقررة للسيارات

حددت الإدارة العامة للمرور السرعات المقررة داخل المدن والتجمعات السكنية والصناعية والسياحية والطرق السريعة والطرق الصحراوية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للإدارة العامة لنظم معلومات المرور كالتالي:

السرعة المقررة للسيارات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

40 كيلومترا لكل أنواع المركبات.

السرعة المقررة للسيارات داخل المدن

40 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

60 كيلومترا في الساعة لباقي أنواع المركبات.

السرعة المقررة للسيارات على الطرق الصحراوية

70 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة.

80 كيلومترا في الساعة لسيارات النقل.

90 كيلومترا في الساعة لسيارات نقل الركاب.

100 كيلومتر في الساعة لباقي أنواع السيارات.

السرعة المقررة للسيارات على الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات

60 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمي تريلر وهي نصف المقطورة.

70 كيلومترا في الساعة للسيارات النقل.

80 كيلومترا في الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلومترا في الساعة لباقي أنواع السيارات.

ويقدم موقع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، خدمات مختلفة للجمهور يتم إجراؤها إلكترونيًا، في ظل التوجه الحكومي لإنهاء الخدمات الحكومية على الإنترنت، ومن أبرز هذه الخدمات تجديد رخصة المركبة، استخراج بدل فاقد لرخصة المركبة، استخراج بدل تالف لرخصة المركبة.

ولتجديد رخصة المركبة يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​، ودفع جميع الرسوم المطلوبة لتجديد الرخصة.

وإذا اختار المستخدم توصيل الرخصة، فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل، ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود، علمًا بأنه لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو في حال عدم وجود ملصق إلكتروني.