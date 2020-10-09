ضبط 3 أشخاص لتهريبهم أدوية وعقاقير طبية ممنوع تداولها

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مواجهة الجرائم المعلوماتية؛ فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام صاحب ومدير شركة "مكملات غذائية" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة ببيع وتوزيع جملة ونصف جملة –من خلال شقة سكنية- أدوية وعقاقير طبية مهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المعنية وأدوية وهرمونات ومكملات غذائية وأدوية تخسيس ممنوع تداولها بدون تذكرة طبية للشباب النشء من الأحداث مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الشقة وضبط (مالك الشركة) وبصحبته آخرين يعملان صحبته "أحدهما له معلومات جنائية".. وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من "المكملات الغذائية ومنها مهرب جمركيا وغير مسجل بالجهات المعنية، أدوية مصرية غير مسموح بتداولها إلا من خلال الصيدليات- 1100 سرنجة مجهولة المصدر- ماكينة صراف آلي "لتحويل الأموال" تستخدم فى عملية البيع- مبلغ مالى من متحصلات البيع).

بمواجهة المذكورين أقر الأول بملكيته للمكان محل الضبط وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين على نطاق واسع بالجملة ونصف الجملة والقطاعي، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وملكيته لماكينة الصراف الآلي لاستخدامها في عمليات البيع عن طريق الفيزا كارد، وأن المبالغ المالية المضبوطة هي من متحصلات البيع، كما أقر الآخران بإدارة المكان ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وبيع المضبوطات لحساب الأول.

وقدرت المضبوطات بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.