لقاء الخميسي بعد الهجوم عليها بسبب "أوسة": مش هسيب حقي

فوجئت النجمة لقاء الخميسي بتعرضها لهجوم عنيف من بعض متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، عقب إشادتها بزوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمي فريق وادي دجلة لتألقه في مباراة فريقه أمام الزمالك، أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبها، قالت لقاء، لـ"الوطن"، إنها تعتزم تحرير محاضر بمباحث الانترنت، الأحد المقبل، ضد كل من تجاوز بحقها وحق زوجها ونعتهما بألفاظ نابية، حيث أنها احتفظت بصور ضوئية من التعليقات التي شهدت تجاوزًا صارخًا من أصحابها، وفقًا لكلامها.

وأضافت: لست من هواة مشاهدة مباريات كرة القدم، "ومكنتش عارفة أوسة بيلعب ضد مين النهاردة"، ولكني راهنت أولادي بأن والدهم سيحتفظ بنظافة شباكه في مباراة الأمس، وكسبت الرهان بعد أن أبلغتني إحدى صديقاتي بتألق أوسة وإنقاذه لمرماه من أهداف محققة، فسعدت بزوجي ونشرت له صورة وأرفقتها بتعليق "عاش يا أوسة".

وتابعت: فوجئت بأدمن الصفحة يُحدثني مندهشًا من تعرضي لهجوم عنيف، فوجدت تعليقات مشينة تعكس تعدي أصحابها لحدود الأدب، ومع رددت عليهم بعقلانية دون التجاوز في حقهم، ولكني لن أترك حقي وسأحرر محاضر ضدهم، كي يتعلموا أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست ساحة للشتائم وما إلي ذلك، وإنما دُشنت للتواصل بين الناس باحترام وأدب.

وأشعل الزمالك صراع وصافة الدوري الممتاز بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق وادي دجلة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الـ32 للبطولة، ما منح بيراميدز أفضلية التقدم عليه في جدول ترتيب البطولة بفارق نقطة واحدة، إذا ما نجح في تحقيق انتصارين في الجولتين المقبلتين، نظرا لأن الزمالك سيخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب انسحابه أمام الأهلي في مباراة الدور الأول.

ويحتل الزمالك، في الوقت الحالي، المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة وسيتم خصم ثلاث نقاط منه عقب نهاية الدوري، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث، حاليا، برصيد 63 نقطة.