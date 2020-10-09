"السرطان" و"الأزمة القلبية".. أمراض حصدت أرواح نواب برلمان 2015

"تعددت الأسباب والموت واحد".. هكذا ينطبق الحال على الفصل التشريعي الأول من عمر مجلس النواب، فعلى الرغم من حجم الإنجازات التشريعية والرقابية التى حققها هذا المجلس على مدار أدوار الانعقاد الخمسة الماضية، إلا أن الموت غيب بأحزانه على مقاعد النواب، بعد أن حصد أرواح 13 نائبا على مدار السنوات الخمس الماضية، ونائبتين وهما النائبة منى منير والتى يشيع جثمانها من كنيسة المرعشلى ظهر اليوم، والنائبة أميرة رفعت والتي لقيت مصرعها في حادث سيارة أثناء توجهها للمشاركة في احتفالية 150 عاما على البرلمان المصرى.

وشهد دور الانعقاد الخامس المنقضي لمجلس النواب، رحيل 6 نواب عن الحياة النيابية، بينما شهد دور الانعقاد السادس والأخير من عمر مجلس النواب رحيل النائبة منى منير بعد معاناة مع مرض السرطان، حسبما قالت مصادر برلمانية لـ"الوطن".

وكانت "منير" من النائبات المميزات تحت قبة البرلمان فهي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وتعد من النائبات صاحبات السمعة الطيبة عن دائرة العجوزة والدقي.

وترصد "الوطن" أبرز النواب الراحلين فى البرلمان الحالي..

_عام 2016: رحيل اللواء سامح سيف اليزل، مؤسس ائتلاف دعم مصر

_عام 2016: رحيل النائب محمد مصطفى الخولي، عن دائرة مركز الفيوم "فردي"

_عام 2016: رحيل النائب سيد فراج، عن دائرة حدائق القبة "فردي"

_عام 2016: رحيل النائبة أميرة رفعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، في حادث سيارة بالطريق الدولي بمدينة شرم الشيخ، أثناء توجهها لحضور الاحتفال بمرور 150 عاما على الحياة النيابية في مصر.

_عام 2017: رحيل النائب هرقل وفقي، عن دائرة جرجا بسوهاج "فردي".

_ عام 2018: رحيل النائب أحمد عبدالتواب، عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم "فردي".

_عام 2018: رحيل النائب رفعت جودة داغر، عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث كان يعاني من مشكلات صحية.

_عام 2018: رحيل النائب حسام الرفاعي عن محافظة شمال سيناء إثر أزمة قلبية.

_عام 2018: رحيل النائب محمود الخشن عن دائرة أشمون محافظة المنوفية، وجاء شقيقه أحمد الخشن خلفًا له.

_ عام 2019: رحيل النائب محمد بدوي دسوقي عن دائرة "الجيزة" إثر أزمة قلبية، وذلك خلال حضور حفل زواج ابنته.

_عام 2019: رحيل النائب أحمد شرموخ عن دائرة مركز ملوي، إثر إصابته بأزمة قلبية.

_ عام 2019: رحيل السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بعد صراع مع مرض السرطان.

_عام 2020: رحيل النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك بعد صراع مع المرض.

_عام 2020: وفاة النائب سعيد العبودي عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، بأزمة قلبية شهر أغسطس.