بالفيديو.. BMW تطلق تحديثا جديدا لنظام الملاحة بسياراتها

نشرت شركة BMW الألمانية عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب فيديو، يوضح برنامج كيفية الوصول إلى وجهتك باستخدام خرائط BMW.

ويجعل نظام الملاحة الجديد من BMW Maps المزود ببرنامج جرى تحديثه في يوليو الماضي، دخول الوجهة أسهل وأكثر ملاءمة.

ويوفر معلومات أكثر موثوقية ومحدثة عن الرحلة، في خرائط BMW، توفر وظيفة الوجهة نظرة عامة واضحة عن طريق تبسيط هيكل القائمة، لإدخال وجهة في خرائط BMW، اضغط على "NAV"، وحدد "بحث" وأدخل العنوان الكامل، بما في ذلك رقم الشارع والمنزل، في شريط البحث الفردي.

ولإدخال العنوان بشكل أسرع، استخدم "بحث سريع" بالضغط على مفتاح "المسافة"، ويمكنك أيضًا إدخال كلمات رئيسية مثل أسماء الفئات ومثل المتاجر.

عند إدخال الأحرف الأولى، تقترح خرائط BMW الوجهات المحتملة، حدد وجهة مقترحة و"بدء توجيه المسار" للانتقال إليها.

ويجري سرد الوجهات الأكثر احتمالاً المتعلقة بسجل البحث، والمسافة التي تفصلها عن السيارة في الأعلى.

ويمكن بعد حدد "تعيين عنوان المنزل" أو "تعيين عنوان العمل"، وأدخل مكان العمل أو عنوان المنزل الذي تستخدمه كثيرًا وحفظه العنوان الذي جرى إدخاله لتحديد هذه الوجهات بسرعة وسهولة في المستقبل.

وعندما يبدأ في توجيه المسار، تعرض لك خرائط BMW الوقت المقدر للوصول بناءً على الحساب المسبق لحالة المرور على طول المسار الذي جرى اختياره.

ويجري تحديث بيانات حركة المرور لخرائط BMW باستمرار لتقديم عرض أكثر دقة لحالات التأخير في حركة المرور والوقت التقديري المحدث للوصول.

وسيتوف نظام الملاحة الجديد لسيارات BMW المنتجة اعتبارًا من يوليو 2020، وبدءًا من الربع الرابع من عام 2020، سيجري تمكين المركبات المؤهلة ذات إصدارات البرامج السابقة باستخدام من تحديث خرائط BMW الجديدة.