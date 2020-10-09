فيديو.. وزير الأوقاف: نفتتح أكثر من 350 مسجدا بشهري سبتمبر وأكتوبر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية تبني في جميع المجالات، وليس في دور العبادة فقط، مشيرا إلى أن ما حدث في محور المحمودية يشهد به أهل الأسكندرية جميعا، سواء في تطوير الطرق والميادين، أو في مجال التعليم والطاقة والبنية التحتية، مشيرا إلى افتتاح مسجد "الشهيد أحمد منسي، الذي يعد قدوة للشباب، والشهيد الرقيب أول مصطفى أحمد مصطفى".

ونوه وزير الأوقاف، خلال تصريحات مع أحمد عبدالرازق، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن مسجد الشهيد مصطفى أحمد مصطفى، هو سابع مسجد تتسلمه وزارة الأوقاف، من أعمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والثامن الذي تشيده الأخيرة على محور المحمودية، بالإضافة لثلاثة مساجد في بشائر الخير.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه تم افتتاح سبعة مساجد في شمال سيناء اليوم، مشددا على أن الدولة المصرية تبني وتواجه فوضى الجماعات وإدعاءاتهم بالبناء والتشييد.

وأشار الوزير إلى أن الجماعات الإرهابية أشاعت على صفحاتها عندما تم التطوير، أن هدم بعض الزوايا توجه للدولة، مؤكدا أن هدمها إذا كانت تعطل محور التنمية جائز، "والآن نشهد مكان كل زاوية صرح تم بناؤه وتشييده بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

وكشف "جمعة" أن إجمالي المساجد التي يتم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر يزيد على 350 مسجدا، مشيرا إلى أنه رقم غير مسبوق في أي دولة، أو حتى الدولة المصرية من قبل، مشددا على أن الأخيرة ستظل تبني وتواجه الفوضى بمزيد من البناء.

وتابع وزير الأوقاف: "مع افتتاح المساجد هناك أيضا الاهتمام بالجوانب الإنسانية والتنموية، واليوم يتم توزيع 4 أطنان لحوم أضاحي؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الإسكندرية وحدها 58 طنا، بالإضافة لما تقوم به المحافظة ويتحدث عنه المحافظ".