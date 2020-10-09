أخبار البنوك.. شروط تمويل شراء شقة بأسلوب المرابحة من بنك فيصل الإسلامي

يقدم بنك فيصل الإسلامي لعملائه عددًا من برامج التمويل المختلفة مثل التمويل بضمان الودائع أو تمويل السيارات الجديدة بأسلوب المرابحة، وتمويل السيارات المستعملة، وتمويل شراء العقارات.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، شروط تمويل شراء العقارات بأسلوب المرابحة، وفق الموقع الرسمي لبنك فيصل الإسلامي كالتالي:

شروط تمويل شراء العقارات بأسلوب المرابحة من بنك فيصل الإسلامي

1) مقدم الثمن بحد أدنى 25%.

2) أقصى مدة للسداد 120 شهرًا.

3) لا يتجاوز القسط الشهري نسبة 40% من صافي الدخل.

4) يجري تقييم الوحدة من خلال خبراء التقييم المعتمدين لدى البنك المركزي المصري.

5) ألا تقل مدة خدمة المستفيد بمجال العمل عن سنتين للموظفين، وثلاث سنوات لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

6) ألا يقل المرتب الشهري عن 5000 جنيه.

7) نسبة العائد 16% تناقصية، و17% في حال عدم تحويل المرتب على البنك.

8) يجب أن يكون المتقدم مؤمنا عليه.

9) إمكانية التعامل مع أصحاب المعاشات وبعد سن الستين في حالات المعاشات المبكرة ممن لهم مصدر دخل ثابت، وبعد الاستعلام الجيد عن مصادر الدخل، ووجود كفلاء يتمتعون بملاءة مالية، ويجري تحويل مرتباتهم للبنك، على أن يكون العميل من الفئات المهنية المتميزة، ولا يتجاوز سن العميل في الحالات الثلاث السابقة على 65 سنة عند نهاية الأقساط.

ضمانات الحصول على تمويل شراء العقارات من بنك فيصل الإسلامي

حدد البنك ضمانات الحصول على تمويل شراء العقارات بأسلوب المرابحة من بنك فيصل الإسلامي كالتالي:

- الحصول على كفالة تضامنية من قريب من الدرجة الأولى، ويكون لديه دخل يتناسب مع قيمة الأقساط.

- الحصول على وثيقة تأمين تكافلي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي لصالح البنك.

- تحويل مرتب المستفيد أو قيمة القسط لحساب العميل.

في حالة زيادة مدة العملية عن 60 شهرًا يشترط أن يكون العقار مسجلا بالشهر العقاري، ويتم إجراء رهن عقاري لصالح البنك.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شراء العقارات من بنك فيصل الإسلامي

بيان مفردات المرتب.

عرض الأسعار الخاصة بالشقة.

جميع الأوراق الخاصة بالشقة.