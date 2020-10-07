أخبار البنوك.. الفرق بين بطاقات الائتمان في 3 بنوك مصرية

الحياة المعاصرة جعلت التعامل مع الأموال النقدية ضعيفا، خاصة إذا كنت ترغب في الحصول على منتج من دولة أخرى أو من خلال مواقع التسوق العالمية التي لا تقبل سوى بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة، وهو ما تسعى إليه البنوك لطرح البطاقات بإمكانيات تناسب احتياجات كل فئة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، الفرق والمميزات التي تحصل عليها من البطاقات الائتمانية في عدد من البنوك المصرية، وهي بنك مصر، الأهلي، والبنك التجاري الدولي:

بنك مصر

يقدم بنك مصر عددا من بطاقات الائتمان، لكن أكثرها انتشارًا البطاقة الائتمانية الكلاسيك.

مميزات البطاقة

يمكن إصدارها بالضمان العيني أو الشخصي.

استخدام البطاقة في عمليات الشراء والسحب النقدي محليا ودوليا والسداد بالجنيه المصري.

إمكانية استخدام 100% من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي.

يمكن إصدار عدد من البطاقات الإضافية.

إمكانية استخدام البطاقة من خلال شبكة الإنترنت.

فترة سداد تصل إلى 57 يوما.

الحد الأدنى للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية.

سداد استخدامات البطاقة لدى آلات الـATM التي تقبل الإيداع الخاصة ببنك مصر.

سداد استخدامات البطاقة لدى فروع البنك المنتشرة بأنحاء الجمهورية وعلى مدار 24 ساعة يوميا من فروع البنك بالعديد من المطارات والفنادق.

خدمة الرسائل النصية SMS عند إجراء أي معاملات بالبطاقة وإصدار بيان العمليات الشهري لتوضيح قيمة المديونية والحد الأدنى للسداد وإصدار أو تجديد البطاقة.

استخدام البطاقة في تقسيط عمليات السحب النقدي والمشتريات على فترات تصل إلى 36 شهرا بعائد مدين مميز.

التقسيط لدى العديد من التجار على فترة من 6 إلى 12 شهرا دون فوائد.

البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي أنواعا مختلفة من بطاقات الائتمان، أكثرها انتشارا بطاقة "ماستر كارد استاندرد".

مميزات بطاقة ما ستر كارد استاندر.

الحد الائتماني الأقصي 9900 جنيه.

فترة سماح حتى 55 يوما على المشتريات.

يتم تحصيل 25 جنيها كرسوم للبطاقة.

يمكن أن تتلقي اشعارات أو رسائل قصيرة تفيد العمليات التي تقوم بها، وهي مجانية.

الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي 100%.

يمكن أن تستخدم في الشراء عبر الإنترنت.

تتيح إمكانية تقسيط المشتريات.

البنك التجاري الدولي CIB

يتيح البنك التجاري الدولي عدد من المزايا المجانية على جميع البطاقات، كما يلي:

مزايا بطاقات الائتمان من البنك التجاري الدولي

فترة سماح بدون فائدة تصل إلى 55 يوما.

سحب نقدي فوري يصل إلى 100% من الحد الائتماني.

خيارات متعددة لتسديد مستحقات البطاقة الائتمانية.

رسالة مجانية بعد كل معاملة.

تغطية الرصيد المدين بقيمة تصل إلى 500,000 جم.

خصومات برنامج Smart Shopper بأكثر من 200 متجر في مختلف المجالات.​

كشف حساب شهري مجانا.

خدمة Online Secure من CIB للدفع الإلكتروني.

رسالة مجانية للتذكير بميعاد السداد.​

إمكانية استخدام بطاقة الائتمان في الخارج.