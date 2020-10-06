أخبار البنوك.. تعرف على أقل نسبة فائدة للقروض الشخصية في 3 بنوك

يرغب الكثيرون في الحصول على قروض شخصية لأسباب مختلفة، لكنهم يتخوفون بسبب نسبة الفوائد وطريقة الدفع، وتستعرض "الوطن" أقل أسعار الفائدة في عدة بنوك مصرية، وهي بنك مصر وبنك SAIB ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن في بداية شهر سبتمبر، خفض قيمة الفائدة على القروض والشهادات الاستثمارية والأوعية الادخارية والودائع وحسابات التوفير بنسبة 1.5%، ويتم تنفيذه فور صدوره، وإليكم أهم البنوك التي تقدم أقل فائدة.

بنك مصر

أحد البنوك المصرية التي تقدم أقل نسبة فائدة على القرض الشخصي، في الفائدة الثابتة تكون 10.87%، حال طلب العميل تحويل راتبة إلى البنك مباشرة، أما في حالة عدم تحويل الراتب فالفائدة تكون 11.74%.

تفاصيل القرض الشخصي من بنك مصر

الحد الأقصي لقيمة القرض تصل إلى 1.5 مليون جنيه للقطاع الخاص.

مدة تقسيط تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، حال تحويل المرتب، و8 سنوات حال تحويل القسط فقط.

أقل مصاريف إدارية.

وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

لا يشترط وجود ضامن للعميل.

إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

إعفاء من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة

شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهرين.

طلب الحصول على القرض.

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

بنك SAIB

تبلغ سعر الفائدة على القرض الشخصي المقدم للبنك بين 9% إلى 10.5%.

تفاصيل القرض الشخصي من بنك SAIB

الحد الأقصي للقرض مليون ونصف المليون جنيه مصري، وفقا لنوع برنامج التمويل.

مرونة في مدة السداد بحد أدنى 6 أشهر وتصل إلى 120 شهرا.

برامج مختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصريين فقط.

لا يشترط وجود ضامن.

تأمين على الحياة طوال فترة سريان القرض وحتى نهايته.

برامج مخصصه لكل من (موظفي البنوك، الأطباء، الصيادلة، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات).

سهولة سداد الاقساط من خلال أي من فروع البنك أو ماكينة الصراف الآلي أو عن طريق تحويل الراتب / القسط.

المستندات العامة

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

نموذج طلب قرض نقدي.

أصل إيصال مرافق حديث (اختياري).

خطاب مفردات الدخل موضحا به تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والدخل الشهري، أو كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور موضح به الدخل أو اَخر 3 إشعارات للراتب مختومة.

تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب / القسط وفقا للنموذج المعتمد من مصرفنا في حالات التحويل فقط.

يحق للبنك طلب مستندات إضافية إذا لزم الأمر.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

تتراوح قمة الفائدة حال تحويل الراتب بين 9.5 إلى 10%، وحال عدم تحويل الراتب تتراوح بين 11.25% إلى 12.75%.

تفاصيل قرض مصرف أبو ظبي الإسلامي

تمويل يصل إلى 750,000 جنيه مصري.

أقساط شهرية متساوية تصل إلى 60 شهرا.

تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل.

نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

طلب تمويل

بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين)

جواز سفر ساري/ خطاب من جهة العمل موضحًا به تاريخ نهاية العقد/ تصريح إقامة (للأجانب المقيمين).

شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط (بتاريخ إصدار لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ التقدم بالطلب).