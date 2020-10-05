أخبار البنوك.. قرض السيارة بالبطاقة الشخصية في 24 ساعة فقط

يتيح البنك الأهلي اليوناني برنامج تمويل السيارات، كأحد الخدمات التمويلية التي يقدمها للأفراد، ضمن تنافس عدد من البنوك لتقديم العروض والتسهيلات لجذب العملاء، ويمكن للمستفيد الحصول على السيارة التي يريدها دون إثبات للدخل أو حساب الحد الأقصى، وذلك عن طريق تقديم صورة البطاقة وإيصال كهرباء أو غاز أو تليفون حديث لعنوان المنزل.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، التفاصيل الكاملة للقرض، والشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مميزات تمويل شراء سيارة من البنك الأهلي اليوناني

ـ دون مفردات مرتب أو إثبات للدخل.

ـ سعر عائد متميز ونظام أقساط مرنة.

ـ الحصول على الموافقة خلال 24 ساعة.

خصائص تمويل شراء سيارة من البنك الأهلي اليوناني

ـ الحد الأدنى للدفعة المقدمة 50% من ثمن السيارة.

ـ مدة السداد تصل إلى 60 شهرا.

ـ قيمة التمويل تصل إلى نصف مليون جنيه.

شروط الحصول على التمويل

ـ يمنح التمويل للمصريين والأجانب المقيمين.

ـ الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عاما.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شراء سيارة من البنك الأهلي اليوناني

ـ استمارة طلب شراء كاملة بالبيانات المطلوبة.

ـ للمصريين صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ بالنسبة للأجانب صورة سارية من جواز السفر.

ـ تقديم إيصال كهرباء، غاز، أو تليفون حديث لعنوان إقامة المتقدم.

ـ عرض أسعار للسيارة المراد شراؤها.

ـ استمارة تأمين على الحياة.

وأوضح البنك أنّه بمجرد تسليم المستندات المطلوبة إلى البنك الأهلي اليوناني، يبدأ البنك بالاتصال بالعميل خلال 24 ساعة حال حصوله على الموافقة لشراء السيارة.

خطوات الحصول على السيارة المراد شراؤها

ـ إيداع الدفعة المقدمة في الحساب.

ـ توقيع العقود والشيكات.

ـ يصدر البنك خطاب تسليم السيارة، للتوجه به لمعرض السيارات واستلام السيارة.

ـ يقوم معرض السيارات بتسليم السيارة وترخيصها مع وضع حظر البيع لصالح البنك الأهلي اليوناني.

ـ إصدار وثيقة تأمين شاملة لصالح البنك الأهلي اليوناني.

ـ التأشير بحظر البيع لصالح البنك الأهلي اليوناني على خطاب المرور.