تشميع مركز طبي خاص للأطفال المبتسرين غير مرخص بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة فاقوس.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبي خاص للأطفال المبتسرين يعمل بدون ترخيص، وتبين أنه مجهز بعدد من الحضانات لإستقبال الأطفال حديثي الولادة، ويوجد به نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وغير مطابق للسياسات والمعايير اللازمة للتشغيل.

وقامت الحملة بضبط وتحريز أدوية مخالفة بالمركز بواقع 443 (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية بدون فواتير فى مكان غير مصرح له تداولها، بالإضافة لضبط عدد من الأدوات التى تستخدم فى تحضير الجرعات الدوائية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المركز بالكامل، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة برقم 6859 لسنة 2020 جنح فاقوس، بمركز شرطة فاقوس.

جاء ذلك بناءا على توجيهات معالي أ.د. هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، ومعالي أ.د. ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، والتصدي لممارسات بيع وتداول الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وفي وقت سابق أوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد مليون و720 ألف مواطن بالمحافظة بالمبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلي المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 حتي 40 عاما المسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة ويعانون من إرتفاع ضغط الدم، وإرتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلي الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.