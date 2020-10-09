أطفال نيوزيلندا يطالبون وزيرة الهجرة بتكرار معسكر "اتكلم مصري"

أشادت السفيرة دينا الصيحي، سفيرة مصر في نيوزيلندا، بمبادرة "اتكلم مصري"، التي أطلقتها وزارة الهجرة مؤخرًا؛ لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج.

وأكدت "الصيحي"، أن "الهجرة" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، نظمت زيارة افتراضية للمتحف المصري، لوفد الأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بنيوزيلندا، الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 12 سنة، عبر الانترنت، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة وشركة "ويل سبرينج"؛ لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار.

وأضافت سفيرة مصر في نيوزلندا: "الفكرة جديدة وفريدة من نوعها بالنسبة لي، وللأطفال الذي بلغ عددهم 80 طفل مصري، من أبناء الجيل الثاني، المقيمين في نيوزيلندا".

وأوضحت السفيرة دينا الصيحي، أن الفكرة تنفذ لربط الأولاد بمصر، ورغم إقامة المعسكر أون لاين، وصعوبة الفكرة، وفرق التوقيت الذي يبلغ 11 ساعة، إلا أن الأطفال تعاملوا كأنهم في معسكر حقيقي، ونفذوا تمارين تمارين رياضية، وغنوا ورقصوا مع بعضهم، وتحدثوا باللغة العربية، متابعة: "واقاموا مسابقات وردوا على أسئلة ومعلومات عامة عن مصر، بالاضافة إلي أنهم خبزوا عيش حواوشي، وعملوا تابوت كرتون، وأوعية فرعونية من الصلصال، وزاروا المتحف ومنطقة الأهرام وأبو الهول، واحتفلوا بيوم 6 أكتوبر مع بعض".

وأكدت السفيرة، أن الأطفال استمتعوا بالحديث مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، التي استقطعت ساعة من وقتها وتحدثت معهم، ووردت على أسئلتهم وحفزتهم، وأسرهم في غاية الامتنان، ما دفعهم وأولياء أمورهم، يطالبون بمعسكر كل شهر.

يذكر أن هذا المعسكر، يشمل ضرورة تعلم المشاركين فيه للهجة المصرية وممارستها، بما يسهم في تسهيل تعاملهم مع أشقائهم في مصر عند زيارتها، كما أن النجم المصري العالمي مينا مسعود، بطل الفيلم الشهير "علاء الدين"، هو سفير مبادرة "اتكلم مصري".

وختمت السفيرة حديثها، بعرض الفيديو الترويجي القصير للمبادرة، والذي يقدمه مينا مسعود.