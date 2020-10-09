نقيب الصحفيين ينعى سامية زين العابدين: قدمت للمهنة الكثير

نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى الزميلة والكاتبة الصحفية الراحلة سامية زين العابدين، مدير تحرير جريدة المساء وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، واصفا إياها بأنها "قدمت للمهنة الكثير طوال مشوارها في الصحافة".

وتابع رشوان في بيان له قائلا: كانت الفقيدة من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها.

كما تقدم رشوان للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بخالص العزاء والمواساة وإلى الزملاء في جريدة الجمهورية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، نعى أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، وأعضاء اللجنتين الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، داعين الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها ومحبيها الصبر، والسلوان.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة قد نعيا الكاتبة الراحلة التي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.