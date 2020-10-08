وزيرة التضامن عن صورتها مع منة عبدالعزيز: تعرضت للتنمر بدلا من التشجيع

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التنمر سلوك يجب أن يخجل منه فاعليه، وبخاصة أنه يتنافى مع طباع الشعب المصري الذي يستوعب الغريب قبل القريب.

وأضافت نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتدريس مادة عن احترام الآخر في المناهج الدراسية، بعد مقترح من طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة اشتكى من تعرضه للتنمر.

وحول ظهورها رفقة منة عبد العزيز الشهيرة بفتاة "التيك توك"، قالت وزيرة التضامن، إن الوزارة عملت على تأهيلها، لكن صورتها معها قوبلت بالاستياء والتنمر بدلًا من أن يشجعها الناس.

وحول الأطفال الذين يعانون من التوحد، قالت وزيرة التضامن: "قلبي مع كل أب وأم يتعرض أبناءهم للتنمر، لأنهم أذكى مما نتخيل، وهم أذكى من كل المتنمرين ضدهم".