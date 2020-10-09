بريد الوطن.. أعيدي لي معاشي يا وزيرة التضامن

أنا سيدة مطلقة، أتقاضى معاش ضمان اجتماعى منذ عام 2004، ومنذ أكثر من 10 شهور فوجئت بتوقف صرف المعاش، وعندما سألت، أخبرونى بأنه تم نقله إلى معاش تكافل وكرامة، الذى لا تنطبق على شروطه، حيث إننى فرد واحد، وبرنامج تكافل وكرامة يشترط أن تصرفه أسرة لها أولاد فى مراحل التعليم، يحدث هذا رغم أننى ليس لى أى مصدر رزق ولا حرفة ولا عائل غير والدى الشيخ الكبير الذى يتقاضى هو الآخر معاشاً قدره 500 جنيه شهرياً، ولا مصدر رزق أو حرفة، أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، التدخل من أجل إعادة صرف المعاش مرة أخرى.

رضا إبراهيم شعبان الشيخ

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