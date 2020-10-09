لجان دورية لإحكام الرقابة على عمليات حرق قش الأرز بالشرقية

صرح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة تزامناً مع بدء حصاد موسم الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز مما ينتج عنها ظهور السحابة السوداء وتلوث الهواء مما لها من تأثير سلبي على صحة المواطنين وتلوث البيئة، مشيراً إلى أن هناك لجان مُشكله من مجالس المدن وإدارة البيئة وجهاز حماية البيئة بالمحافظة لتقوم بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية لإحكام الرقابة على عمليات حرق القش، فضلاً عن توعية المزارعين حرصاً على صحه المواطنين.

أكد المحافظ، أن الدوله تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الإرتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برصد أحد المزارعين بقرية جزيرة السعادة التابعة للوحدة المحلية بالشوبك لقيامة بمخالفة التعليمات الصادرة بعدم حرق قش الأرز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفي السياق نفسه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي روؤساء المراكز والمدن بالتعاون مأموري المراكز والعمد والمشايخ فى شن الحملات المكبره لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المخالفة و إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

أكد المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان للمرور الميداني علي الاراضي الزراعة وخاصة الأراضي المجاورة للكتل السكانية للتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية حفاظا علي الأرض الزراعية من التآكل لما تمثله من امن قومي وغذائى.

وفى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزاله حاله تعدي علي مساحة 300 متر عبارة عن أسوار بالطوب الدبش الأبيض وتم إزالة المخالفة حتي منسوب سطح الأرض ، كما قامت الحملة بإزالة حالة تعدي علي مساحة 80 متر بناحية الوحدة المحلية بسماكين الغرب بالطوب الدبش الأبيض وتم إزالة المخالفة حتي منسوب سطح الأرض ، كما قامت الوحدة المحلية بسعود بازاله حاله تعدي علي مساحة 350 مترا عبارة عن مباني بالطوب الدبش الابيض وتم إزالة المخالفة حتي منسوب سطح الأرض.

ليصل إجمالي مساحة حالات التعدي التي تم تنفيذ إزالتها 730 مترا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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