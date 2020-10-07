وزيرة التضامن عن ضحية التيك توك المغتصبة: عدت مرحلة الخطر.. ومحتاجة حب

تحدثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن استضافتها أمس لمنة عبدالعزيز فتاة التيك توك الشهيرة بعد انتهاء فترة تأهيلها بمركز المرأة المُعنفة وفقا لقرار النيابة العامة، بعد القضية الشهيرة.

وقالت القباج لـ"الوطن"، إن حديثها مع منة عبدالعزيز شمل الحديث عن وضعها الأسري الحالي موضحة "منة كانت بقالها 3 سنين بعيدة عن الجو الأسري وهي بتعاني منذ الصغر".

وأضافت "منة محتاجة حب ودعم نفسي، ومبسوطة دلوقتي إنها بقت أكثر وعيًا وانتهت مرحلة الخطر من حياتها".

منة عبدالعزيز تشكر "القباج"

وبالأمس وعقب اللقاء، شكرت منة عبدالعزيز، وزيرة التضامن، وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت منة، صورة تجمعها بـ نيفين القباج، عبر صفحتها بإنستجرام، معلقة عليها: "بشكر معالي الوزيرة نيفين وزيرة التضامن الاجتماعي على وقفتها جنبي.. بجد أنا بحبك أوي يا أطيب وزيرة في الدنيا وعلى وقفتك مع الناس، وإنك بجد بتحسي بـ أي حد.. بحبك أوي".

وتحدثت منة بعد خروجها من مركز التأهيل، قائلة: "منة بتاعة زمان راحت ومنة الجديدة هي اللي موجودة دلوقتي".

وأضافت: "لما كانوا محتفظين بيا لحد القضية بتاعتي ما تتقفل عملوا معايا حاجة حلوة أوي، أنا مكنتش محبوسة، أنا كنت في مركز تأهيل، بيتعملي برنامج تأهيلي نفسي واجتماعي واقتصادي لحد ما نفسيتي ترتاح، وأتعلم إزاي أعرف الصح من الغلط، وإزاي أعرف أتعامل مع الناس، وإزاي إن منة تبقى حاجة كويسة".

منة عبدالعزيز تبكي على الهواء

انهارت منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بفتاة "التيك توك"، على الهواء بسبب الهجوم المستمر عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تشعر بالوحدة لعدم وجود أمها أو أبيها بجوارها قائلة: "نفسي يبقى جنبي بابا وماما، عمر اللي بيهاجموني محسوا باللي أنا فيا".

وحكت "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" ما حدث معها من دعم نفسي، موضحةً أنها تلقت التأهيل النفسي في محافظة 6 أكتوبر ثم محافظة القليوبية ووجهت الشكر إلى وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مؤكدة أن التأهيل من جانب الوزارة أفادها كثيرا فهي لم تكن تمتلك رقيب عليها وقدمت شكرها للقباج وقوف الوزارة بجانبها.