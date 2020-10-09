إجراء عملية تغيير مفصل للمرة الأولى بمستشفى منيا القمح بالشرقية

أشار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى قيام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفي منيا القمح المركزي، بإجراء 3 عمليات جراحية عاجلة ومتقدمة، منها إجراء عملية تغيير مفصل للمرة الأولى بالمستشفى، لسيدة مسنة تبلغ من العمر 83 عاما، وتحتاج إلى تغيير مفصل الفخذ.

وأضاف أنه تم إجراء عملية ترقيع عظمي لحالة ثانية، وتعاني من كسر قديم غير ملتئم لعظمة الزورقية، وتم عمل التثبيت بمسمار هيربت، وأيضا إجراء عملية ترقيع عظمي للحالة الثالثة، بعظمة الزند بطول ٥ سم، وتم التثبيت بمسمار هيربت، وتمت الجراحات بنجاح، بمعرفة أطباء العظام والتخدير بالمستشفي، والحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي والفريق الطبي المشارك من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ورفع الأعباء عن المريض المصري، واستمرارا لنجاح منظومة العمل بإدارة العلاج على نفقة الدولة، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة.