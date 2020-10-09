صحة الشرقية: إجراء فحص كورونا لـ 19 ألف مواطن من المسافرين للخارج

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لعدد 19075 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتي الآن، منذ بدء العمل يوم 29 يوليو الماضي.

وتابع : جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، ويأتي هذا بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة 9 صباحا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ علي الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.