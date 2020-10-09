هند صبري سفيرة برنامج الأغذية العالمي: سعيدة بالحصول على نوبل للسلام

عبّرت سفيرة برنامج الأغذية العالمي النجمة هند صبري عن سعادتها وفخرها بحصول البرنامج الذي تنتمي إليه بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي.

وكتبت النجمة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "فخورة أني فرد من عائلة برنامج الأغذية العالمي والتي أشرف بكوني سفيرة لهم على لأكثر من عشرة أعوام.

وأضافت: "أهنئ نفسي وزملائي بالمنظمة عبر العالم بحصولها اليوم على جائزة نوبل للسلام وهي تأكيد لنا جميعا أن السلام العالمي لن يتحقق إلا بالقضاء على الجوع في كل مكان".

وكان البرنامج قد أعلن اختيار الفنانة هند صبري كسفيرة له في الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عالمي في 12 من يناير 2010.

ومنذ هذا التوقيت قامت هند صبري بالكثير من الرحلات والأنشطة تحت مظلة البرنامج منها برامج الأغذية المدرسية في مصر وتونس وزيارة مخيم الزعتري بالأردن للاجئين السوريين، وأيضا زيارة لاجئين سوريين بلبنان ومؤخرًا قامت بزيارة مخيم الروهينجيا وهو أكبر مخيم لاجئين في العالم في نوفمبر 2019.

وكان فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وبطولة النجم أحمد عز، قد تصدر مؤخرًا محركات البحث علي "جوجل" بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، باعتباره واحد من أهم الأعمال السينمائية التي أبرزت فكرة حرب الاستنزاف.

وجسدت النجمة التونسية هند صبري، دور زوجة ضابط الصاعقة "نور" التي تقوم بالشد من أزره ورفع روحه المعنوية إثر مروره بحالة نفسية سيئة بعد نكسة 1967، وعلى الرغم من صغر مساحة دورها التي لم تتجاوز حاجز الـ 5 مشاهد، إلا أنها خطفت الأنظار بحضورها الطاغي وقوة أدائها في مشاهدها، وفقًا لآراء الجمهور والنقاد.

ومن جانبها، أرجعت هند أسباب موافقتها على هذا الفيلم في تصريحات خاصة لـ"الوطن" قائلة: أرى أن فيلم "الممر" ملحمي وغير مسبوق في السينما العربية، بدليل إقبال الجمهور علي مشاهدته في السينمات وشاشات التليفزيون، لاسيما أنه تناول في قصته بطولة الجيش المصري العربي، واحتوائه على رسائل تدعو إلى التمسك بالأمل مهما مررنا بتجارب قاسية، ولذلك خرج مشاهدوه فخورين من قاعات العرض عقب مشاهدتهم للفيلم.

وأضافت: أعتز كثيرًا بالمخرج شريف عرفة الذي عملت معه في العديد من الأفلام، أبرزها جزئي فيلمي "الجزيرة" و"الكنز"، فضلا عن وجود صديق ورفيق الكفاح أحمد عز الذي كانت انطلاقتي الفنية معه في مصر بفيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001 وأخرجته إيناس الدغيدي حينها.

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، هند صبري، محمد فراج، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد، عمر زهران أمير صلاح وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم شريف منير، حجاج عبدالعظيم، إنعام سالوسة.