هند صبري تواصل حصدها للجوائز بأفضل ممثلة سينمائية

واصلت النجمة هند صبري تألقها وحصدها لجوائز التمثيل على مدار العامين الماضيين، حيث فازت بأفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم الفيل الأزرق 2 من أوسكار السينما العربية المعروفة اختصارا باسم ACA لتتخطي النجمتين منة شلبي وغادة عبدالرازق في طريقها لحصد اللقب.

وكانت هند قد فازت بكل جوائز التمثيل التي ترشحت لها عن الفيلم المصري الفيل الأزرق 2 والتونسي "نورا تحلم" سواء في مهرجانات مثل الجونة أو قرطاج وحتى في الاستفتاءات الجماهيرية لتؤكد أن العملين حصدا إعجاب النقاد والصناع والجمهور على حد سواء.

وعبرت هند عن سعادتها بكل هذه الجوائز وفخرها في الوقت نفسه بإشادة المجلس القومي للمرأة بمصر بحملتها ضد التحرش بالنساء والعنف الأسري.