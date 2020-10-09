فحص ١.٣ مليون سيدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، أجرت الفحوصات لـ ١.٣ مليون سيدة، ولازالت المبادرة مستمرة في استقبال السيدات.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح له، اليوم، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١٢٩٩١٣٨ سيدة بالمحافظ حتي الآن، لافتًا إلى أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي لجميع السيدات بمدن وقري المحافظة، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة، وتتنوع الخدمات المقدمة ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، من خلال فرق طبية مدربة بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي.

وأضاف ان المديرية جهزت العيادات الطبية وأماكن الفحص، ووفرت المستلزمات الطبية، تزامنًا مع التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد علي الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات.