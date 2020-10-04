حملات أمنية لغلق سناتر الدروس الخصوصية بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديريتي الأمن والتربية والتعليم، حملاتها لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بالمحافظة.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه أطلقت حملات علي المراكز التعليمية منذ مارس الماضي، واسفرت حتى الآن عن غلق وتشميع مايقرب من 379 سنترا ومركزا تعليميا، منها 15 بمدينة بنها، و9 بالخانكة، و28 بشبرا الخيمة، والتى تم حصرها من خلال مديرية التربية والتعليم، وبالتعاون مع الوحدات المحلية.

وأكد المحافظ، أنه فور ورود شكاوى من الأهالي بفتح سنتر للدروس الخصوصية، يتم فورا رصد الأماكن وغلقها وتحويل المدرسين بها إلى الجهات المختصة للتحقيق.

كما أكد اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، أنه تحررت محاضر رسمية لأصحاب المراكز والسناتر، ونبه عليهم بعدم تجميع الطلاب؛ حفاظ على سلامتهم، مشددا على أن الحملات مستمرة علي مستوي المحافظة؛ لغلق جميع مراكز الدروس.

وفي وقت سابق قررت نيابة شبين القناطر، إخلاء سبيل "مدرس" يدعى " م ا "، من إحدى قرى مركز شبين القناطر، بضمان مالي 5 ألاف جنيه؛ لمخالفتة قرار رئيس الوزراء، بمنع التجمعات وحظر الدروس الخصوصية.

وكانت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث المركز، تمكنت من ضبط المدرس، أثناء قيامه بإعطاء دروس خصوصية لعدد من الطلاب، وتحرر المحضر اللازم.

من ناحية أخرى، دشنت مدارس الشبان المسلمين ببنها، بإشراف مصطفى عبد الحميد، الممثل القانوني للمدرسة، مبادرة تحت شعار "لا للدروس الخصوصية".

وطالبت المدرسة بعدم عودة أنشطة سناتر ومراكز الدروس الخصوصية تحت أي ظرف، ووجهت رسالة للطلاب وأولياء الأمور عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة بمقاطعت، واقترحت على الطلاب الاعتماد على قدراتهم، وتحصيلهم الدراسي، وتفاعلهم مع التكنولوجيا الحديثة وبنوك المعرفة.