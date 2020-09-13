حملات أمنية لإغلاق "سناتر" الدروس الخصوصية بالعريش

شنت مديرية أمن شمال سيناء حملات أمنية مكبرة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، لغلق "سناتر" الدروس الخصوصيه بمدينة العريش، والقبض على المخالفين، أسفرت عن ضبط أحد المدرسين وصاحب منزل بحي "أبوصقل"، لقيامهما بعمل مجموعة درس خصوصي بأحد المنازل.

تأتي هذه الحملات في أعقاب تأكيد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أن الدروس الخصوصية في المنازل قد تمس بالأمن القومي، بينما أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن مجموعات التقوية اختيارية للطلاب، وقد تم إقرارها علي أن تكون بالمدارس المجهزة والمعدة لذلك، وبأسعار في متناول الجميع.

وأشارت المديرية إلى أنه من حق الطلاب، وخاصةً في الشهادتين الإعدادية والثانوية، اختيار المدرسة التي يرغبون في الالتحاق بمجموعة التقوية بها.