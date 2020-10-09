عاجل.. عودة فتاة المنوفية المتغيبة: كانت مع حبيبها في القناطر

صرح مصدر أمني بأنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة، والتي تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها، وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفياً منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت، واتفاقها معه على الزواج هرباً من المشاكل الأسرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

منشور على "فيس بوك" لشقيقها كشف واقعة الاختفاء

واختفاء إنجي جمال طالبة كلية الصيدلة كشفه شقيقها محمد في رسالة مؤثرة بكلمات معبرة عن ألم وحزن كبيرين بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة للبحث عن أخته، "اختي الدكتورة إنجي خرجت من امبارح ومرجعتش.. أرجوكم ساعدونا" متوجها بالدعاء إلى الله أن يرد إليه شقيقته طالبة الصيدلة "إنجي"، التي اختفت منذ أيام قليلة، بعد أن شوهدت للمرة الأخيرة تستقل مركبة "توكتوك"، ولم تعد إلى المنزل حتى الآن.

والفتاه المختفية، تدعى إنجي جمال رزق، طالبة في كلية الصيدلة، من سكان إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، شوهدت للمرة الأخيرة، تستقل مركبة "توكتوك".

وقال محمد جمال شقيق الفتاة المختفية، في منشور له تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "السلام عليكم، أختي الدكتورة إنجي جمال محمد رزق، مش لاقينها من امبارح، خرجت من البيت الساعة 5:45 مساءً، لابسة الهدوم دي (رافقا صورة لها مرتدية نفس الملابس التي اختفت بها)، ولم تعد إلى البيت حتى الآن".

وأضاف شقيق طالبة الصيدلة: "أرجوكم أي حد يشوفها أو يقدر يساعدنا بالشير حتى في الجروبات الكبيرة، نكون شاكرين فضلكم".

الفتاة أثارت جدلا بمنشور لها على صفحته الشخصية

"أنا محتاجة اختفي".. آخر منشور لطالبة صيدلة قويسنا المختفية" عارفين أنا عايز إيه؟ أنا محتاج اختفي ومتعاملش مع حد يومين تلاتة.. 9 سنين كدة".. آخر كلمات تعبيرية شاركتها إنجي جمال، طالبة صيدلة قويسنا، المختفية منذ أيام، مصحوبة بصورة تظهر الفنان محمد هنيدي، محاطا بمجموعة من نجوم الكوميديا، ضمن أحد مشاهد فيلم "سور الصين العظيم"، في دلالة لما يحيط بالفتاة من يأس وإحباط، عبرت عنه بمنشورها الأخير قبل الاختفاء.

وأثار المنشور الذي نشرته "إنجي" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو آخر ما نشرته قبل اختفائها.

شاركت إنجي جمال، منشور من إحدى الصفحات، كتب عليه: "عارفين أنا عايز أيه؟ أنا محتاج اختفي ومتعاملش مع حد يومين تلاته تسع سنين كدة"، معلقة عليه بموافقتها على هذا المنشور، ويحمل المنشور صورة للفنان محمد هنيدي من الفيلم الكوميدي "فول الصين العظيم".

وعلق العشرات من أصدقائها وأقاربها على المنشور بعد اختفائها بحزن شديد، مطالبينها بالعودة مرة أخرى، فقالت روني مصطفى: "ليه البوست ده سبحان الله، ربنا يرجعك بالسلامة يا بنتي".